Leonberg/Asperg Mutter tot, Kinder schwer verletzt

Zwei weitere Kinder (ein knapp halbjähriges Baby und ein dreijähriges Kleinkind) sind einen Tag später, am 1. Mai, bei einem Unfall in Asperg verletzt worden. Ein 19-jähriger Autofahrer bemerkte laut Polizei zu spät, dass gegen 9.30 Uhr vor ihm in der Eglosheimer Straße das Auto eines 30-jährigen Fahrers abbiegen wollte und krachte ins Heck des Fahrzeugs. Nach dem Zusammenstoß schleuderte das Auto des 19-Jährigen von der Straße und krachte durch den Zaun eines Firmengeländes, bis es zum Stehen kam. Die vier Insassen, inklusive der beiden kleinen Kinder, wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Unverletzt blieb hingegen der 30-Jährige. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 19.000 Euro, teilt die Polizei mit.