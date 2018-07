Asperg Kripo ermittelt wegen sexuellen Missbrauchs in Kindergarten

Wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Ludwigsburg am Freitagmittag mitteilten, wurde der Mann von Erzieherinnen der Einrichtung dabei beobachtet, wie er zwei Kinder über der Bekleidung unsittlich berührte.

Einrichtungsleitung und Stadt Asperg reagierten sofort, kündigten umgehend das Arbeitsverhältnis mit dem Tatverdächtigen und erstatteten Anzeige.

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei haben keinen Hinweis auf mögliche weitere Fälle ergeben und auch die bislang durchgeführte Sichtung eines Großteils der sichergestellten Datenträger führte bislang nicht zu einer Ausweitung des Tatvorwurfs.

Mit einem Elternabend am Donnerstagabend in der Mensa des Schulzentrums im Friedrich-List-Gymnasium haben Stadtverwaltung, Kriminalpolizei und Mitarbeiter der Fachberatungsstelle gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen Silberdistel e.V. die Eltern aller städtischen Kindertageseinrichtungen informiert.

Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes werden Staatsanwaltschaft und Polizei keine weiterführenden Erklärungen zu der betroffenen Einrichtung abgeben.