Astrid Szelest aus Welzheim Unter Bären: Vom Drang, in der Wildnis zu leben

Neugierig, und ja, auch ein bisschen verrückt – so beschreibt sie sich selbst. Und beides muss wohl auch sein, wer sich wie Astrid Szelest immer wieder voll und ganz auf die Natur einlässt, dabei die Elemente nicht fürchtet und auch keine Angst vor der Begegnung mit Raubtieren in freier Wildbahn hat. Den Rückzug in die Natur, im besten Falle alleine, betreibt die Welzheimerin so regelmäßig wie konsequent. Einmal, als ihr Mann Rüdiger keinen Sommerurlaub nehmen konnte, hat sie vier Wochen in jener Blockhütte in der russischen Taiga verbracht, zu der sie immer wieder reist und auch geführte Touren anbietet.

Rückzug in eine Taiga-Blockhütte ohne Strom und fließend Wasser

Nur von dem, was die Natur hergab, hat sie sich in jenem Sommer ernährt, hat Beeren gesammelt, gefischt oder Pilze gegessen. Strom, fließendes Wasser oder Handyempfang gibt es dort selbstredend nicht. Und das nächste Dorf ist erst nach einem dreistündigen Fußmarsch zu erreichen. Dafür leben in direkter Nähe der Hütte Bären, Elche und Schlangen, denen sie immer wieder begegnet. Im Sommer wird es dort gerne mal 40 Grad heiß – und im Winter bis zu 45 Grad kalt. In der Taiga sein zu können und den Jäger und Sammler in sich zu trainieren, das empfindet Szelest nicht als Herausforderung, sondern als „große Freiheit“.

„Wir leben ja in einer Versicherungsgesellschaft“, sagt sie. Draußen in der Taiga jedoch, da ist jeder für sich selbst verantwortlich. „Da geht die Aufmerksamkeit richtig auf.“ Schließlich gibt es auch keinerlei Ablenkung – und weit und breit kein Krankenhaus. „Gesund sein, das ist meine Lebensversicherung.“