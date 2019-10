ASV Schorndorf Ringer beklagen Dopingvergehen und Rassismus

Sevsay: Auch im Fall eines Sieges hätte der ASV Einspruch eingelegt

Die Anschuldigung, ein schäbiger Verlierer zu sein, der den Kampf nun am Grünen Tisch gewinnen will, weist Sevsay von sich. Er betont, der ASV hätte den Einspruch auch im Fall eines Sieges ins Protokoll eintragen lassen. „Ich möchte nicht, dass so ein Vergehen unter den Tisch gekehrt wird. Martin Obst wird in der Greizer Halle gefeiert wie ein Volksheld. Für mich ist es aber ein absolutes No-Go, wenn sich ein Sportler so einer Dopingprobe verweigert.“ Der ASV verfolge eine Null-Toleranz-Politik, die sich auch in den Athleten-Verträgen spiegle. „Wenn jemand dopt, ist das für uns ein riesiger Imageschaden. Wir behalten uns deshalb rechtliche Schritte vor.“

Was den Kampf in Greiz angeht, erhebt Sevsay schwere Vorwürfe: In der mit über 800 Zuschauern besetzten Ringerhalle sei das Schorndorfer Team „übelst beschimpft“ worden. Es habe sogar rassistische Entgleisungen gegenüber Athleten des ASV, darunter Sevsays Sohn Jello Krahmer (deutscher Kaderringer), gegeben. Dabei seien auch die Greizer mit einigen aus dem Ausland stammenden Sportlern angetreten.

Um, so Sevsay, die Stimmung nicht noch mehr anzuheizen, warteten die Schorndorfer nach dem Kampf ab, bis fast keine Zuschauer mehr in der Halle waren. Erst dann ließen sie ihren Einspruch gegen Obsts Einsatz ins Protokoll aufnehmen. Es wurde wieder hitzig „Auf mich und andere sind Handykameras gerichtet worden. Das war eine unangenehme Situation.“

Greizer Vorstandsmitglied: Es gab keine rassistischen Äußerungen

Ganz anders sieht die Sache Erhard Schmelzer. Das Vorstandsmitglied des RSV Rotation Greiz, früher selbst aktiver Ringer, sagt, er habe keinerlei rassistischen Äußerungen gehört. „Für mich war es ein äußerst vorbildlicher Kampf.“ Danach habe er sich freundschaftlich unter anderem mit dem Schorndorfer Ertugrul Agca unterhalten, dessen Vater er schon sehr lange kenne. „Die Ringer standen friedlich und ruhig rum. Das wäre doch anders gewesen, wenn sie beschimpft worden wären.“

Schmelzer kritisiert das Verhalten der Schorndorfer. Patrik Beck, Ausschussmitglied des ASV, habe nach dem Kampf alle vier Protokolle unterschrieben. Diese seien sofort in die Liga-Datenbank übertragen worden. Danach aber seien Sevsay und Beck noch einmal gekommen, um eine nachträgliche Änderung vorzunehmen und gegen den Kampf von Martin Obst Protest einzulegen. „Das fand ich äußerst befremdlich. Das geht gar nicht.“ Aber: „Ich habe sehr viel mit Moslems zu tun.“ Die „zwei Herren“ vom ASV habe er nicht ernstgenommen. Vor dem Kampf hätten die Schorndorfer wahrscheinlich gedacht, „jetzt werden wir gegen die blöden Ossis gewinnen, weil die ja nicht mal gegen Halbergmoos gesiegt haben“. Und weil das nicht geklappt habe, sei eben der Einspruch formuliert worden. Schmelzer sagt, von einem Verfahren gegen Martin Obst sei ihm nichts bekannt.