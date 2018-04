Auenwald Haftbefehl für vier Einbrecher beantragt

Auenwald.

Vier rumänische Einbrecher konnten in der Nacht zum Freitag festgenommen werden. Die Einbrecher versuchten, aus den Betriebsräumen eines Gewerbebetriebs in Mittelbrüden Arbeitsgeräte zu entwenden. Ein 50-Jähriger Mann, der bei dem Gewerbebetrieb angestellt war, stieg über ein zuvor von ihm manipuliertes Fenster ein, während seine Komplizen in zwei Pkw auf ihn warteten. Ohne etwaige Arbeitsgeräte aus den Betriebsräumen entwendet zu haben, fuhren die Täter in Richtung Unterbrüden, wo sie gestoppt und festgenommen werden konnten.