Auenwald Premiere fürs erste Autokino im Rems-Murr-Kreis

Ursprünglich war am 1. Mai in Auenwald ein großes Kinder-Naturerlebnisfest nebst Inthronisation einer neuen Waldfee geplant. Beides fällt aus. Die Auenwalder lassen aber nicht den Kopf hängen und ergeben sich nicht fatalistisch ins Corona-Schicksal. Bürgermeister Karl Ostfalk und seine Mitarbeiter überlegten sich eine coronaschutztaugliche Alternative und kamen auf die Idee eines Autokinos in Zusammenarbeit mit dem Kinomobil, das schon in der Vergangenheit immer wieder im Dorf gastierte. Gemeinsam mit dem Verein Kinomobil Baden-Württemberg wird immer abends ein Kinofilm zu sehen sein. Der Ton zum Film wird über die Autoradios oder über mitgebrachte Radios im Fahrzeug empfangen. Am Freitag, 1. Mai, wird „Das perfekte Geheimnis“ gezeigt. Am Samstag geht es weiter mit „Aladdin“. „Ich war noch niemals in New York“ bildet am Sonntag, 3. Mai, den Abschluss des ersten Autokinowochenendes. Einlass wird ab circa 20 Uhr sein. Der Film beginnt um 21 Uhr.

Der Kartenverkauf läuft über die Veranstaltungs-Homepage www.auenwald-veranstaltungen.de , auf der auch nähere Informationen zum Autokinobesuch abgedruckt sind.