Auenwald Unfall auf winterglatter Straße: 25.000 Euro Schaden

Auenwald.

Bei einem Verkehrsunfall auf der winterglatten Straße von Lippoldsweiler nach Sechselberg wurde am Donnerstagmorgen eine Person leicht verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren an dem Unfall fünf Fahrzeuge beteiligt und es entstand ein Gesamtschaden von etwa 25.000 Euro.