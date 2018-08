Plüderhausen.

Zwei Motorradfahrer sind am Mittwochabend (15.08.) auf einem Baustellengelände in der Nähe des Oskar-Frech-Platzes unerlaubt Motocross gefahren. Ein 22-Jähriger stürzte auf den Erdhügeln und verletzte sich schwer am Bein. Ein Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.