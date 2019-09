Urbach.

Eigentlich hatte sich ein Ehepaar am Mittwochabend (11.09.) auf einem Parkplatz in Urbach getroffen, um ihren Ehestreit zu schlichten. Doch die geplante Aussprache geriet offenbar komplett außer Kontrolle, wie die Polizei am Donnerstag in einer Pressemitteilung berichtet. Zunächst beleidigten sich die beiden Ehepartner gegenseitig heftig, dann kam es zu einer Schubserei. Nach dieser trat die Frau gegen das Auto ihres Ehemanns. Dieser wiederum bewaffnete sich mit einer Eisenstange und demolierte das Auto seiner Frau. Der Vorfall wurde nachträglich bei der Polizei angezeigt. Der Schaden an dem Pkw beläuft sich auf rund 2 000 Euro.