Augsburg Mindestens vier Verletzte bei Bahnunfall

Augsburg.

Bei einem Zugunfall in der Nähe des Augsburger Hauptbahnhofs sind mindestens vier Menschen verletzt worden. Drei Reisende und ein Lokführer hätten einen Schock erlitten, teilte die Bundespolizei in Nürnberg mit. Zwei Züge waren am Montag an einer Weiche an den Längsseiten aneinander geschrammt. In einem Zug der Bayerischen Regiobahn saßen 13 Reisende; die Waggons des anderen Zuges waren leer und wurden mit einem Steuerwagen der Deutschen Bahn rangiert.