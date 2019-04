Auron und Elton Selimi Zwillinge aus Winterbach träumen vom Profifußball

Ungleiche Zwillinge: Elton verteidigt, Auron greift an

Dort spielen die – ungleichen – Zwillinge immer noch gemeinsam in einem Team. Elton ist der Ruhigere der beiden und „ungefähr 1,90 Meter“ groß, Auron lediglich 1,78 Meter. Eltons Stärke ist der Kopfball, aber „auch das Aufbauspiel“; weshalb er gelegentlich als Sechser im defensiven Mittelfeld aufläuft.

Auron ist der Dribbler, der Tore vorbereitet und selbst schießt. Und der einmal in der Zwillingskarriere die zweite Geige hinter dem Bruder spielte. Während Elton – zu D-Junioren-Zeiten – in den DFB-Stützpunkt Rems-Murr aufgenommen wurde, musste Auron draußen bleiben. Als Auron aber mit dem FSV Waiblingen bei einem Hallenturnier mit Stützpunkt- und Bundesliganachwuchsteams in Tuttlingen zum besten Spieler gewählt wurde, fand er sich nur einen Tag später in der WFV-Auswahl wieder. Hier rückte Elton erst später nach.

Den Kickers droht der Abstieg

Im Kickers-Bundesligateam hat Auron in dieser Spielzeit alle Spiele bestritten, Elton saß in der Rückrunde öfter auf der Bank. Die Lage ist schlecht. Drei Spiele stehen noch aus, die Kickers haben fünf Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Das sieht nach Abstieg aus.

Und für die Selimis auf jeden nach Abschied. Die Aktiven der Kickers steigen zwar voraussichtlich in die Regionalliga auf, die Selimis aber wollen mehr. Am liebsten in der zweiten Mannschaft eines Erstligisten einsteigen. Der direkte Sprung in ein Profiteam sei viel zu groß. An Robustheit und Schnelligkeit müsse sich, wer von de A-Junioren kommt, erst gewöhnen, sagt Valon Selimi, der selbst beim Bezirksligisten SG Schorndorf kickt. „Man realisiert dann erst, dass es noch viel stärkere Fußballer und Mannschaften gibt, als man bisher erlebt hat.“

Plan B: Ausbildung im kaufmännischen Bereich

In ihren Traum vom Fußballprofi investieren die Selimi-Brüder viel. Viermal in der Woche ist Training auf Degerlochs Höhen, hinzu kommen zwei Einheiten Frühtraining. Und wenn sie tatsächlich mal neben Training und Schule (im Mai steht das Fachabitur an der Johann-Friedrich-von-Cotta-Schule in Stuttgart an) Freizeit haben, sagt Valon Selimi, finde man seine Brüder auch wieder nur auf einem Sportplatz beim Fußballspielen.

Der Fußball steht ganz klar im Mittelpunkt. Und wenn’s schiefgeht? Wenn’s nicht klappt mit dem Sprung zum Profi? Dann greife Plan B: eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich. Die aber sollte dann auf jeden Fall parallel laufen – parallel zum Fußball.