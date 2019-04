Record Store Day Für Vinyl-Fans wichtiger als Weihnachten

Liebe Millenials, liebe Generation Z, ihr müsst jetzt stark sein. Denn dieser Event hat ausnahmsweise nichts mit Facebook, Twitter, TikTok, Hashtags, Jodel, Smartphones oder Snapchat zu tun. Es geht um Plattenläden. Also um Läden, in denen diese schwarzen Scheiben aus Vinyl mit Loch und Rillen verkauft werden, die umständlich nur über mechanische Plattenspieler abgespielt werden können. Und, noch verrückter, man muss sich an diesem Samstag tatsächlich und leibhaftig in einen solchen Plattenladen begeben, um den Record Store Day wirklich feiern zu können. Online bestellen ist nicht, die besonderen Angebote gibt es nur vor Ort. Der Record Store Day soll nämlich den unabhängigen kleinen Plattenladen um die Ecke feiern, ihn würdigen und die Menschen in Scharen zu ihm bringen.

Besondere Orte

Leider gibt es den kleinen unabhängigen Plattenladen um die Ecke nämlich nicht mehr so oft. Trotz des so oft von der Presse zitierten Hypes um das "Schwarze Gold" sind Schallplatten kein Massenmarkt und man kann mit ihnen auch nicht mehr das große Geschäft machen. Wer einen unabhängigen Plattenladen betreibt, tut dies aus eigener Liebe und Leidenschaft. Das scheint immer seltener zu werden in der Welt des digitalen Schnellkonsums.

Gleichwohl sind Plattenläden genau deswegen besondere Orte. Dort treffen sich nach wie vor Gleichgesinnte, Musikbegeisterte und Hobbyphilosophen, finden lauschige kleine Privatsessions statt und sich stets Kenner aus jeder beliebigen Musikrichtung zusammen, die den neusten Geheimtipp freimütig verraten.