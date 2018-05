Aus der Redaktion Die schönsten Biergärten im Rems-Murr-Kreis

Rader's Waldschänke und Bootsvermietung am Ebnisee

Der Biergarten direkt am Ebnisee ist besonders gut für Familien mit Kindern geeignet und bietet Platz für bis zu 280 Besucher. Von der Waldschänke aus hat man direkten Zugang zum See inklusive einer großen Liegewiese. Die Besonderheit: In unmittelbarer Nähe liegt die Rader's Bootsvermietung.

Öffnungszeiten: Der Biegarten hat nur bei schönem Wetter geöffnet. Unter der Woche läuft der Betrieb von 12 Uhr bis 18 Uhr, am Samstag von 11 Uhr bis 20 Uhr und sonntags von 10 Uhr bis 20 Uhr.

Speisen und Getränke: Im Biergarten gibt es verschiedene Wurst-Variationen, wie zum Beispiel Rote Wurst, Rostbratwurst oder Curry Wurst. Wer es gerne süß hat, den erwartet eine große Auswahl an Kuchen und Torten. An Getränken werden Cola, Fanta, süßer Sprudel, Bier, Weizen, Weine und verschiedene Schnäpse angeboten. Die Speisekarte gibt es hier noch einmal zum Nachlesen.

Verkehrsanbindung: Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Rader's Waldschänke eher schlecht zu erreichen. Wer dem Biergarten einen Besuch abstatten will, sollte mit dem Auto oder mit dem Fahrrad dorthin fahren. Für Wanderer bietet sich dieser Biergarten ebenfalls an.

Besonderheit: Zusätzlich zur Waldschänke gibt es am Ebnisee die Rader's Bootsvermietung. Wer nicht nur ein kühles Bier und eine heiße Wurst genießen will, kann sich ein Boot ausleihen und damit Runden auf dem See drehen. Man hat die Auswahl zwischen Tretbooten, Rutschenbooten oder romantischen Ruderbooten. Letztere werden auf der Homepage mit einem Zwinker-Smiley angekündigt. Was das wohl bedeuten mag? An sommerlichen Tagen gebe es für die Kinder ein kostenloses Eis für die Bootsfahrt mit dazu, heißt es vonseiten des Betreibers. Eltern bekommen Kaffeegutscheine für die Waldschänke. Die Bootsvermietung hat nur bei schönem Wetter geöffnet. Am Wochenende gleichen die Öffnungszeiten denen des Biergartens. Werktags kann man am Ebnisee nur in den Schulferien Boote mieten.

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage von Rader's Waldschänke und Bootsvermietung. Alternativ können Sie auch eine Mail an info@biergartenebnisee.de schreiben. Wenn Sie mit einer Gruppe den Biergarten besuchen wollen, können Sie entweder unter Tel. 07184/293692 oder per Mail an reservierung@biergartenebnisee.de reservieren. Bei der Bootsvermietung muss man ab einer Gruppe von acht Personen reservieren. Auch hier kann man entweder anrufen (Tel. 07184/293692) oder eine Mail an reservierung@bootsvermietung-ebnisee.de schreiben.

Bamboo Lounge in Winnenden

"Das Freizeitdomizil mit Urlaubsflair für die ganze Familie" - so wird die Bamboo Lounge auf ihrer offiziellen Website beschrieben. Ob im Lounge Sofa, auf Holzmöbeln, oder an der Terrassenbar, in der Gartenwirtschaft kann man sowohl bei Sonne, als auch bei Regen verweilen. Flexible Sonnendächer und Großschirme sorgen für den nötigen Schutz. Die Besonderheit: Es gibt zusätzlich eine Adventure Golf-Anlage.

Öffnungszeiten: Von Mai bis September hat die Bamboo-Lounge täglich bei Biergartenwetter geöffnet. Werktags kann man dort ab 17 Uhr vorbeischauen. Samstags ab 14 Uhr und Sonntags beziehungsweise an Feiertagen bereits ab 11.30 Uhr. Offen hat die Gartenwirtschaft bis spät abends.

Speisen und Getränke: Das Angebot auf der Speisekarte ist sehr groß. Man hat die Auswahl zwischen verschiedenen Burgerspezialitäten, Curry Wurst-Variationen, Fingerfood und vielem mehr. Auch an die kleinen Gäste wurde gedacht: Für die gibt es Minischnitzel oder Chicken Nuggets mit Pommes. Die Getränkekarte reicht von alkoholfreien Getränken über die verschiedensten Biere bis hin zu Longdrinks, Cocktails und Aperitifs. Auch Kaffee wird in der Gartenwirtschaft angeboten. Für Schleckermäuler gibt es übrigens auch Eis.

Verkehrsanbindung: Die Bamboo-Lounge kann man mit Bus und Bahn erreichen.

Besonderheit: Sportliche Betätigung gefällig? Wie wäre es mit einer Runde Adventure Golf? Die Anlage hat ganzjährig täglich ab 11.30 Uhr geöffnet. Von Oktober bis April ist um 17 Uhr Einlassende. Von Mai bis September um 21 Uhr. Adventure Golf sei "ein Mittelding zwischen Golf und Minigolf", erklärt der Betreiber. Es ist einfacher, als herkömmliches Golfen, da die Bahnen kürzer sind. Es gibt jedoch größere Unebenheiten, die man überwinden muss. Nach dem 18-Loch Turnier kann man gemütlich im Biergarten entspannen.

Die Schlägerausgabe erfolgt bei Biergartenwetter in der Bamboo-Lounge. Ansonsten sollten sich die Besucher in der Schwabenalm melden, heißt es auf der Homepage. Bei extremen Wetterbedingungen, wie zum Beispiel Starkregen, ist die Anlage geschlossen.

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage Ab 20 Personen ist sowohl für die Lounge, als auch für die Golf-Anlage eine Gruppenreservierung notwendig. Eine Anfrage kann man per Mail an mk@gastragmbh.de schicken, oder anrufen unter Tel. 07195/598 60 31 (nur besetzt wenn geöffnet, ansonsten bitte unter Tel. 07195/598 60 30 anrufen)

Welzheimer Biergarten

Ein typisch bayerischer Biergarten inmitten des Welzheimer Stadtparks unter alten Kastanienbäumen. Die Besonderheit: Um den Biergarten herum gibt es einen großen Spielplatz und einen Minigolfplatz.

Öffnungszeiten: Der Biergarten hat von Dienstag bis Freitag von 17 Uhr bis 22 Uhr geöffnet. Am Samstag ab 15 uhr und sonntags bereits um 11 Uhr. Montags ist Ruhetag. Will man auf Nummer sicher gehen, wirft man am besten vor dem Besuch nochmal einen Blick auf die Homepage. Dort erfährt man aktuell, ob offen ist, oder nicht.

Speisen und Getränke: Es werden zünftige bayerische Brotzeiten, wie Weißwürste, Obazda mit Brot oder Germknödel an den Tisch gebracht. Ein Münchner Bier frisch vom Fass, Wein oder alkoholfreie Getränke löschen den Durst. In den Welzheimer Biergarten darf man auch seine eigene Brotzeit mitbringen. Das sei in einem "echten bayerischen Biergarten" selbstverständlich erlaubt, schreibt der Betreiber auf seiner Homepage. "Allerdings möchten wir festhalten, dass eine Pizza nicht unserer Vorstellung einer Brotzeit entspricht", heißt es weiter. Das Trinken muss beim Wirt bestellt werden. Die Speisekarte (Version von 2017) und die Getränkekarte (Version von 2017) noch einmal zum Nachlesen.

Verkehrsanbindung: Ab Schorndorf ist Welzheim an den Wochenenden mit der Schwäbischen Waldbahn zu erreichen. Die hält direkt am Biergarten. Es gibt auch Parkplätze für Besucher, die mit dem Auto kommen. Für diejenigen, die gerne sportlich unterwegs sind: Eine Akku-Wechsel- und Lade-Station für E-Bikes ist ebenfalls vorhanden.

Besonderheit: Während die Eltern gemütlich beisammen sitzen, können sich die Kinder auf einem großen Römer-Abenteuer-Spielplatz austoben oder Minigolf spielen gehen. Die Anlage hat freitags von 14 Uhr bis 20 Uhr und am Wochenende von 10 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. In den Schulferien ist sie auch von Montag bis Donnerstag von 14 Uhr bis 20 Uhr in Betrieb. Kinder bis zwölf Jahre zahlen zwei Euro, Eltern drei Euro.

Auf der Homepage des Biergartens kann man noch einmal alle wichtigen Informationen einsehen.

Biergarten Schwaneninsel in Waiblingen

Der Biergarten Schwaneninsel in Waiblingen wird auf seiner Website als "Der wohl schönste Biergarten im Remstal" bezeichnet. Wer sich davon selber ein Bild machen will, sollte ihm einen Besuch abstatten.

Öffnungszeiten: Bei Biergartenwetter täglich von 11 Uhr bis 23 Uhr. Auf der Website, auf Facebook oder unter Tel. 07151/986970 kann man sich vor jedem Besuch darüber informieren, ob die Schwaneninsel geöffnet hat.

Speisen und Getränke: Die Schwaneninsel hat Gegrilltes, Gebratenes, Frittiertes, Vesperteller, Salate oder auch Süßes im Angebot. Auch bei den Getränken gibt es eine große Auswahl: Zum Beispiel Biere vom Fass, Weine, Most, alkoholfreie Getränke und einiges mehr. Die aktuelle Karte finden Sie hier.

Verkehrsanbindung: Mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Auto kommt man zum Biergarten.

Besonderheit: Sonntags gibt es in der Schwaneninsel immer einen sogenannten Jazz-Frühschoppen ab elf Uhr. Bei freiem Eintritt sorgen unterschiedliche Bands für die musikalische Unterhaltung. Das Programm hier in der Übersicht.

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage.

Der Schorndorfer Stadtbiergarten

Als "einer für alle" auf der Website beschrieben, verbindet der Schorndorfer Stadtbiergarten die bayerische Tradition mit schwäbischer Gemütlichkeit. Er liegt umgeben von Fachwerkhäusern und lädt die ganze Familie zum Verweilen ein. Ein kleiner Spielplatz mit Schaukeln, einer Rutsche und einem Sandkasten sorgen für die Beschäftigung der kleinen Gäste. Die Besonderheit: Jeden Tag gibt es ein anderes Tagesessen.

Öffnungszeiten: Der Stadtbiergarten hat ebenfalls bei Biergartenwetter täglich von elf Uhr bis 23 Uhr geöffnet. Auch hier kann man sich vor dem Besuch auf der Homepage oder auf Facebook informieren, ob er geöffnet hat oder nicht.

Speisen und Getränke: Unter anderem stehen "Schwäbische Kleinigkeiten" und Fleischkäs oder Weißwürste "von den bayerischen Nachbarn" auf der aktuellen Speisekarte. Coca Cola und Co., Biere, Weine, Schnäpse runden das Essen ab.

Verkehrsanbindung: Den Stadtbiergarten kann man gut mit Bus und Bahn erreichen. Wer mit dem Auto kommt, kann direkt am Biergarten parken.

Besonderheit: Von Montag bis Freitag ab 12 Uhr gibt es ein preiswertes Tagesessen. Bei Interesse kann man die geplanten Speisen der jeweiligen Woche bereits im Voraus im Wochenplan einsehen. Den gibt es als Flyer, als Plakat und immer montags in den Schorndorfer Nachrichten.

Weitere Informationen zum Schorndorfer Stadtbiergarten gibt es hier.