Aus der Redaktion Earth Hour: Licht aus für den Klimaschutz

In diesem Jahr nehmen Städte aus über 180 Ländern der Welt an der Earth Hour teil. So wird in Paris das Licht des Eiffelturms ausgehen, in New York die Beleuchtung des Empire State Buildings abgeschaltet und in London die Tower Bridge eine Stunde im Dunkeln stehen. Allein in Deutschland sind mehr als 260 Städte an der Aktion beteiligt.

Waiblingen für eine Stunde im Dunkeln

Auch in Waiblingen werden am Samstagabend an mehreren Gebäuden die Lichter ausgehen. In der Innenstadt stehen dann die Michaelskirche, die Nikolauskirche, die St.-Antoniuskirche, der Hochwachtturm, der Beinsteiner Torturm, das Haus der Stadtgeschichte, Teile der Galerie Stihl und der Wasserturm für eine Stunde im Dunkeln. Es beteiligen sich außerdem die Unternehmen Bosch und Alba an der Aktion.

Diese Städte sind in Deutschland bei der Earth Hour angemeldet: