Aus der Redaktion Ein Recht auf kühle Beine

Joey Barge twitterte ein Bild von sich auf dem Weg zur Arbeit. In kurzen Hosen. Wenn Frauen bei der Arbeit Röcke und Kleider tragen können, dann dürften seine kurzen Hosen ja auch kein Problem sein, oder?

Denn ja, auch in London und Umgebung ist es momentan ziemlich heiß.

Die Antwort des Arbeitgebers war eindeutig: Ab nach Hause zum Umziehen.

Deshalb entschied Joey Barge: Gleiches Recht auf kühle Beine für alle. Das scheint geklappt zu haben. Denn sein nächster Tweet zeigt ihn in seinem Büro.

Ein kleiner Sieg? Joey Barges Chef hat als Reaktion das Kurze-Hosen-Verbot etwas aufgelockert. Dreiviertel Hosen sind jetzt erlaubt. Zwar nur in schwarz, marine und beige. Aber immerhin, ein Schritt in Richtung Gleichberechtigung.

Joey ist nicht allein. Auch den Straßenbahnfahrern in Nates ist es untenrum zu heiß. Kurze Hosen sind verboten. Da vergriffen sich die Männer kurzerhand am Kleiderschrank ihrer Frauen.

Was haltet ihr von Männern in kurzen Hosen am Arbeitsplatz? Hier geht's zur Umfrage