Aus der Redaktion Handtuch-Rallye: Der Kampf um die Liege am Pool

Waiblingen.

Der frühe Vogel fängt den Wurm, oder ergattert eben die beste Liege am Hotelpool. Vorzugsweise Deutsche machen unter diesem Motto Urlaub in Ressorts und All-inclusive-Hotels. Liegen werden schon in den frühen Morgenstunden mit Handtüchern belegt, um sowohl für sich als auch für die ganze Familie den besten Platz am Wasser zu ergattern. Das Reservieren von Liegen gilt als typisch deutsche Marotte. Aber wie sieht das eigentlich aus, wenn Urlauber schon im Morgengrauen mit dem Handtuch unterm Arm zum Pool stürmen und sich stapelweise Liegen reservieren? Und ist das, was sich in einigen Hotels abspielt überhaupt erlaubt?