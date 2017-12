Aus der Redaktion Nikolaus oder Weihnachtsmann?

Kinder stellen am 5. Dezember vor dem Zubettgehen ihre frisch geputzten Stiefel oder einen Teller vor die Tür. Wenn sie am Morgen wieder aufwachen, finden sie darin (oder eben darauf) Überraschungen, die ihnen der Nikolaus gebracht hat. Bis hierhin ist das Konzept klar. Allerdings sorgt der Nikolaus Jahr für Jahr für Diskussionen. Roter Mantel, Rauschebart, rote Mütze. Viele assoziieren dieses Kostüm sofort mit dem Nikolaus. Andere entgegnen, das sei der Weihnachtsmann. Ganze Lieder wurden über diesen Streit geschrieben und dennoch sorgt die Thematik weiter für Verwirrung. Wir zeigen im Video, was denn nun stimmt.