Ausbau der Notfallrettung Murrhardt wird Notarzt-Standort

„Ein Standort konnte nach sehr guter Zusammenarbeit mit dem Landkreis im Murrhardter Teilort Harbach an der L 1066 gefunden werden“, freut sich Sven Knödler, DRK-Kreisgeschäftsführer. Seit Mitte Juni laufen dort die Arbeiten, um das bestehende Gebäude in eine Notarztwache umzubauen. Investitionen unter anderem in Technik, sanitäre Anlagen, Küche, Garage, Funk sind notwendig. Fünf zusätzliche Rettungskräfte stellt das DRK für die neue Notarztwache ein. Die Notärzte werden von den Rems-Murr-Kliniken gestellt.

Den ganzen Kreis im Blick – auch Schorndorf und Althütte

„Wir haben aber den gesamten Landkreis im Blick“, betont Landrat Dr. Sigel und verweist auf Schorndorf. „Auch dort sind wir dabei, in der Straßenmeisterei des Kreises schnell und unbürokratisch die notwendigen Räume und Flächen für die vom Bereichsausschuss beschlossene, deutliche Erweiterung des Rettungsdienstes bereitzustellen“, so der Landrat.

Mit dem neuen Standort soll im Murrhardter Raum der Notarzt in Zukunft deutlich schneller vor Ort sein. Ein Rettungswagen ist dort bereits rund um die Uhr im Einsatz. „Nach den Schließungen mittlerweile aller Kliniken des ehemaligen Altkreises Backnang sind die Wege für den Rettungsdienst weiter geworden, was ein Nachsteuern erforderlich machte“, hält auch Murrhardts Bürgermeister Armin Mößner fest. „Für die Erstversorgung ist daher eine gute rettungsdienstliche und notärztliche Infrastruktur vor Ort von großer Wichtigkeit.“

Aktuell wird der Bereich Murrhardt noch über die Notarztwache in Althütte (ein diensthabendes Notarzt-Einsatzfahrzeug) abgedeckt. Diese ist auch für den Welzheimer Wald zuständig, der ebenfalls noch in diesem Jahr mit einem Notarzteinsatzfahrzeug verstärkt wird. „Der Standort Althütte liegt zwar zentral, führt jedoch dazu, dass die Anfahrtswege und Fahrtstrecken mitunter lang waren, weil die Anzahl an Einsätzen im Bereich Welzheim und Murrhardt in jüngster Vergangenheit signifikant angestiegen sind“, erläutert Sven Knödler.

"Zeit ist ein wichtiger Faktor im Rettungswesen"

Auch dieser Tatsache ist es geschuldet, dass die Hilfsfrist seit wenigen Jahren nicht mehr eingehalten werden konnte. Vorgabe in Deutschland ist, dass die Rettungskräfte in mindestens 95 Prozent der Einsätze in weniger als 15 Minuten am Einsatzort eintreffen. Diese Zahl wird im Rems-Murr-Kreis knapp nicht mehr erreicht. Allerdings sind Notarztwagen im Schnitt in weniger als neun Minuten am Unfallort, Rettungswagen sogar in weniger als acht Minuten.

„Zeit ist ein wichtiger Faktor im Rettungswesen“, machte Sven Knödler deutlich. Er mahnte jedoch ebenfalls an, dass die Erste Hilfe durch die Bevölkerung „immens wichtig“ sei. „Ich möchte jeden Einzelnen animieren, sein Erste-Hilfe-Wissen aufzufrischen und Reanimationsmaßnahmen zu erlernen.“