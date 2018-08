Ausflugstipp für die Ferien Irrgarten durchs Maisfeld im Test

Mit kreativen Dekorationen, einer Schnitzeljagd und witzigen Überraschungen ist das Maislabyrinth der Familie Kolb in Alfdorf-Bonholz mehr als nur ein einfacher Irrgarten. Auf 12 000 Quadratmetern Maisfeld hat die Familie 1 400 Meter Wege angelegt, auf denen sich die Besucher zurechtfinden müssen. Am Eingang kann sich jeder Besucher eine Stempelkarte mitnehmen und im Irrgarten sechs Stempelstellen suchen, an denen Fragen beantwortet werden müssen. Wer alle Fragen richtig löst, kann am Ende an einem Gewinnspiel teilnehmen.

Da man, je nach Orientierungssinn, zwischen 20 und 40 Minuten im Maisfeld verbringt, sollte man sich an heißen Tagen eine Kopfbedeckung, Sonnencreme und etwas zu Trinken mitnehmen. Festes Schuhwerk ist ratsam, bei schlechtem Wetter oder auch an Tagen nach Regen sind Gummistiefel empfehlenswert. Wer sich an solchen Tagen unsicher ist, ob ein Besuch überhaupt sinnvoll ist, kann anrufen unter 0 71 72/35 04.

Kinder unter 6 Jahren dürfen das Feld nur in Begleitung betreten, es ist aber generell ratsam, sich nicht allein im Mais zu verirren.