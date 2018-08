Ausflugtipp für die Ferien Baumzelten in Winterbach

Winterbach. Warum hängt man ein Zelt in die Bäume? Hält das überhaupt? Und wie schläft es sich zwei Meter über dem Boden? Unser Volontär hat das für Sie ausprobiert. Sein Fazit: Große Abenteuer lauern manchmal direkt vor der eigenen Haustür.

„Was?! Wir schlafen auf dem Baum?“ Die Kinder sind geschockt. So hatten sie sich ihren Abend nicht vorgestellt. Per Kopfschütteln signalisieren sie ihrer Mutter: Ohne uns, da machen wir nicht mit. Dass sie Stunden später trotzdem ihr Bett beziehen, das über dem Waldboden von Winterbach in der Schwebe hängt, verrät viel über die Faszination, die vom Baumzelten ausgeht.

Auch Jan Reich (35) aus Winterbach ist dieser Faszination erlegen. Der gebürtige Stuttgarter stammt aus einer Bergsteigerfamilie, ist mit Klettern und Bergtouren aufgewachsen. Später unternahm er dann eigene Expeditionen, immer auf der Suche nach neuen Abenteuern.„Meine Frau meinte dann irgendwann zu mir: Wenn du schon so viel unterwegs bist, könntest du von deinen Reisen ruhig auch Geld mit nach Hause bringen.“

Hält so ein Zelt mein Gewicht überhaupt?

Aus dem Satz wurde eine Idee, und aus dieser vor etwa acht Jahren das eigene Unternehmen: Abenteuerreich. Heute kann Jan Reich Erlebnistouren auf der ganzen Welt anbieten: Hüttenwanderungen auf der Schwäbischen Alb, Segelturns im Atlantik und Schneeschuhwanderungen in Nordschweden. „Vor drei Jahren haben wir dann die Baumzelte zum ersten Mal auf einer Outdoor-Messe entdeckt und wussten gleich: Das passt zu uns, das brauchen wir.“ Angefangen hat alles mit zwei Zelten. Mittlerweile können Jan Reich und sein Team Übernachtungen für Gruppen von bis zu 16 Personen anbieten - bis zu drei Leute in einem Baumzelt.

Aber hält so ein Zelt mein Gewicht überhaupt aus? „Das fragt aus jeder Gruppe mindestens einer“, sagt Reich. Heruntergefallen sei bisher allerdings niemand. Auch was die Stabilität der Zelte angeht, ist Reich sich sicher: „Eher würde einer der Bäume abbrechen, als dass das Material nachgibt.“

Alle müssen anpacken: Erlebnisurlaub zum Mitmachen

Davon will ich mich dann doch lieber selbst überzeugen – und bekomme auch Gelegenheit dazu. Denn: Bei Abenteuerreich legt man sich nicht ins gemachte Nest. Alle müssen beim Aufbau der Zelte mit anpacken. Zwischen drei Bäumen, die in einem bestimmten Winkel zueinander stehen müssen, spannen wir mit Hilfe von Gurten den Zeltboden. Dann heißt es für mich: Die Strickleiter rauf und den Rest von oben fertig bauen. Mit jedem Handgriff, den ich selbst erledige, fasse ich mehr Vertrauen in mein temporäres Zuhause.

„Wir bieten ein richtiges Programm zum Mitmachen“, erklärt Jan Reich. Zwischen Aufbau und Übernachtung grillen wir alle gemeinsam am Lagerfeuer. Die Kinder kreischen vor Freude, als Mais im heißen Topf explodiert und sich mit einem Ploppen in frisches Popcorn verwandelt. Besonders beliebt ist auch der Nachtisch: Bananen, die über dem Feuer in ihrer Schale mit Schokoladenstückchen verschmelzen.

Warum in die Ferne schweifen?

Dann wird es ruhig, alle klettern in ihre Zelte. Ich liege in zwei Metern Höhe, lausche den Geräuschen des Waldes und dämmere langsam weg. Ein, zwei Mal weckt mich eine Eule, einmal habe ich das Gefühl von Eichhörnchen belagert zu werden. Am Morgen schäle ich mich auf dem Schlafsack, staune über die wunderschöne Aussicht und bin zugegebenermaßen überrascht, wie gut ich geschlafen habe. Im Innern der Baumzelte liegt man wie in einer überdimensionalen, straff gezogenen Hängematte.

Beim Frühstück erzählen alle begeistert,, was sie sich einbilden, in der Nacht gehört zu haben. Was im Wald angeblich alles unterwegs war. Ganze Wolfsrudel! Jan Reich hofft, dass solche Erlebnisse den Leuten Lust auf weitere Abenteuer machen. Sie sollen merken: „Hey, es gibt tolle Sachen, die man direkt vor der Haustür erleben kann.“