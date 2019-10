Ausstellung in Weinstadt zu Ende Was passiert jetzt mit den Tiny Houses?

Die Ausstellung war seit dem 12. Mai an drei Tagen pro Woche (Mittwoch, Samstag und Sonntag) sowie an den Feiertagen geöffnet. Dazu gab es 13 Vorträge und Lesungen, die sich mit Wohngesundheit, Müllvermeidung oder dem Leben ohne viel Besitz beschäftigten – und rund 1000 Besucher anlockten. „Die Besucherzahlen der Ausstellung lagen deutlich über den Erwartungen“, sagt Holger Niederberger, der Sprecher der Stadt Weinstadt. Schon jetzt ist klar: Wer eines der Häuser haben will, muss sich beeilen.

Vom Seefrachtcontainer bis zum Spiegel-Haus

Das ÖÖD-Design-Haus aus Estland mit seiner Spiegel-Fassade (Wohnfläche: rund 18 Quadratmeter) ist an einen privaten Interessenten verkauft worden. „Das verschwindet nach Österreich“, sagt Michael Kupka, der mit seinem Waiblinger Betrieb für den Vertrieb des Modells in Süddeutschland zuständig ist. Das Haus „Cabin One“ (Wohnfläche: rund 25 Quadratmeter) wird künftig bei Kupka ausgestellt. Hergestellt hat es das Berliner Unternehmen Cabin Spacey, das im Mai mit seinem Vertrieb gestartet hat. Auch der umgestaltete Seefrachtcontainer von der Stuttgarter Firma Containerwerk eins (Fläche: 26 Quadratmeter) soll dort künftig zu sehen sein.

Der Beutelsbacher Zimmerermeister Friedrich Dippon überlegt derzeit, sein mit dem Fellbacher Architekten Fritz Barth entwickeltes „Kleines Haus“ ebenfalls bei Kupka zu präsentieren. Das 23 Quadratmeter große Mini-Haus will er zunächst bei sich im Betrieb lagern. Verkaufen könnte er es laut eigenen Angaben jederzeit: Angefragt habe eine Reittherapie-Schule aus Ellwangen sowie je ein Interessent aus dem Raum Rottweil und vom Gardasee. Hätte der Weinstädter CDU-Stadtrat einen Wunsch frei, dann hätte er mit dem Tiny House etwas anderes vor. „Ich habe immer die Hoffnung gehabt, dass es in Weinstadt bleiben darf.“ Persönlich ist für den umweltbewussten Friedrich Dippon das Tiny House mehr als nur ein Trendthema, wenn er an den Ressourcenverbrauch auf der Erde denkt. „Wir wohnen viel zu groß.“