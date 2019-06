Ausstiegsklausel nicht mehr wirksam Geht Marc Oliver Kempf mit dem VfB in die 2. Liga?

Stuttgart.

Das Personalkarussell beim VfB Stuttgart dreht sich noch nicht so wild wie von vielen nach dem Abstieg in die 2. Liga befürchtet wurde. Bewegung könnte jetzt aber in die Personalie Marc Oliver Kempf kommen. Der Abwehrspieler hatte in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel. Für rund sieben Millionen Euro hätte er den Club demnach verlassen können. Wie am Mittwoch mehrere Medien übereinstimmend berichten, ist diese Klausel am 31. Mai abgelaufen.