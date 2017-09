Austin/Oppenweiler Schnauzer aus Oppenweiler siegt bei Bart-WM

Austin/Oppenweiler (dpa).

Wolfgang Schneider aus Oppenweiler hat sich bei der Weltmeisterschaft der Bartträger in Austin (US-Bundesstaat Texas) gegen die internationale Konkurrenz durchgesetzt. In der Kategorie "Natural Moustache" siegte er mit seinem klassisch gestylten Schnauzer. Nach Mitteilung der Veranstalter am Samstag war es bereits sein sechster Sieg in dieser Kategorie.