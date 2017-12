Sydney - 115 Millionen Jahre überstanden - und dann das: Unbekannte haben einen Dinosaurier-Fußabdruck in einem Park nahe der australischen Stadt Melbourne beschädigt. Die Kanten des rund 30 Zentimeter großen Abdrucks wurden in der vergangenen Woche mit einem Hammer teilweise abgeschlagen, wie der Sender ABC berichtet. Parkaufseher entdeckten den Schaden am Dienstag. Der Abdruck gehört zu einem fleischfressenden Megalosaurus. Einige abgeschlagene Stücke des Abdrucks wurden eingesammelt. Cleeland hofft, dass die historische Sehenswürdigkeit so wieder zusammengebastelt werden kann.