Auswärtsspiel in Bremen Drei Rückkehrer und ein Wackelkandidat

Definitiv ausfallen werden Stürmer Daniel Ginczek (Muskelfaserriss im Adduktorenbereich) und Mittelfeldspieler Dzenis Burnic (Reizung im Knie).

Stammkeeper Ron-Robert Zieler musste am Donnerstag aufgrund einer leichten Erkältung mit dem Training aussetzen, wird gegen den Tabellenvorletzten aber aller Voraussicht nach spielen können. "Wir wollen kein Risiko eingehen. Normalerweise ist er am Freitag wieder dabei und kann dann auch spielen", so Hannes Wolf.

In der Hansestadt will der VfB endlich mal wieder zu einem Auswärtssieg kommen. Den letzten in der Bundesliga gab es am 6. Februar 2016 beim 4:2 in Frankfurt – die Stuttgarter sind somit saisonübergreifend seit 14 Bundesliga-Auswärtsspielen sieglos.