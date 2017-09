Auswärtsspiel in Frankfurt So wollen sie spielen

Stuttgart.

Der VfB Stuttgart will am Samstag gegen Eintracht Frankfurt endlich seine ersten Punkte in der Fremde holen. Wieder mit an Bord ist nach seiner Oberschenkelzerrung Chadrac Akolo. Dem Kongolesen winkt direkt ein Platz in der Startelf. Der 22-Jährige könnte für Josip Brekalo in die Mannschaft rücken.