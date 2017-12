Auswärtsspiel in Hoffenheim Stuttgart steht unter Druck

Die Abstiegszone ist wieder gefährlich nahe gekommen

„Kalt lässt mich das natürlich nicht, aber wir haben uns auf eine Saison vorbereitet, wo wir vorher wussten, dass es so passieren kann“, sagt Trainer Hannes Wolf.

Nach dem überzeugenden Sieg über den BVB keimte beim Aufsteiger die Hoffnung auf, sich mit dem Thema Abstiegskampf zumindest bis zu Winterpause nicht beschäftigen zu müssen. Doch nach nur einem Punkt aus den letzten drei Spielen, ist die Abstiegszone wieder bedrohlich nahe gekommen.

Trainer Hannes Wolf ordnet ein: „Wir waren in keinem Moment naiv und haben geglaubt, dass wir nicht da unten reinrutschen können. Wir wussten, dass es eine enge Saison wird und trotzdem ist es eine lösbare Situation.“

Wolf will bis zum Fest 20 Punkte auf dem Konto sehen. In den beiden Spielen vor der Winterpause soll also noch (mindestens) einmal gepunktet werden. Stuttgart steht in Hoffenheim unter Druck. Dass die Mannschaft dazu in der Lage ist, hat sie – zum Beispiel gegen Dortmund - schon bewiesen.

Aogo meldet sich fit, Fragezeichen hinter Brekalo

Gegen die Hoffenheimer, die sich am Donnerstag aus der Europa League verabschiedeten und am Sonntag mit 0:2 in Hannover verloren, rechnen sich die Stuttgarter durchaus etwas aus.

Nach überstandener Erkältung wieder mit an Bord sein wird der erfahrene Dennis Aogo. Hinter dem Einsatz des zuletzt angeschlagene Josip Brekalo steht noch ein kleines Fragezeichen. „Josip wird wohl Dienstag wieder ins Training einsteigen und wäre dann auch wieder mit dabei", erklärte der Trainer auf der Spieltags-Pressekonferenz am Montag.

Akolo ein Kandidat für die erste Elf

Chadrac Akolo darf sich berechtigte Hoffnungen auf einen Startelfeinsatz machen. Der Kongolose kam gegen Leverkusen nach einer Stunde aufs Feld und ist nach seiner Oberschenkelverletzung wieder voll einsatzfähig: „Er hat die Intensitäten verpackt. Und das nicht nur über eine Einheit, sondern über zwei Wochen mit einer Einwechslung“, so Wolf, „Chadrac ist natürlich ein Kandidat für die erste Elf.“

Auch Anastasios Donis wird nach seinem überzeugenden Auftritt gegen Leverkusen wohl wieder von Anfang an wirbeln. Mit seiner Entschlossenheit und dem unbändigen Zug zum Tor entwickelte der Grieche eine immense Wucht und war so ein steter Gefahrenherd.

Terodde wieder auf die Ersatzbank?

Ein anderer Spieler muss hingegen um seinen Platz in der Startelf zittern: Stürmer Simon Terodde. „Simon hat viel gearbeitet, hatte am Ende aber nicht die Abschlussaktionen“, erklärte Hannes Wolf. Der Stoßstürmer hing am Freitagabend viel in der Luft, was auch mit der Qualität der Anspiele in die Spitze zu tun hatte. „Gegen die kompakte Formation von Leverkusen sind wir nur wenig nach vorne gekommen“, analysierte Wolf.

Der Trainer fordert gegen Hoffenheim mehr Qualität und Quantität im letzten Drittel : „Wir arbeiten immer daran noch häufiger und mit noch höherer Qualität vorne reinzuspielen und wollen mit so vielen Spielern da sein, dass wir beim Gegner Zuordnungsprobleme erzeugen.“