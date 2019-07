Auswanderer aus Backnang Leben auf La Palma, Urlaub in Sachsenweiler

Seine Grammatik in der Sprache der Wahlheimat sei immer noch nicht perfekt, sagt Mike Keim. Es sei eine Art Döner-Spanisch. Was allerdings kein Problem ist, denn die Wandertouren bietet das Ehepaar Keim in erster Linie für deutschsprachige Urlauber an. „Wandern wie mit Freunden“ heißt das Motto bei Graja-Tours. Der Name geht auf den auf La Palma beheimateten Rabenvogel zurück. Als einziger Vogel könne er auf dem Rücken fliegen, so Mike Keim, der sich in den Jahren viel mit Natur und Kultur des Landes beschäftigt hat. La Palma sei die „steilste Insel der Welt“, sagt der 60-Jährige. Auf einer Gesamtfläche von rund 708 Quadratmetern misst der höchste Berg 2426 Meter. 120 Vulkane gibt es. Den riesigen Erosionskrater Caldera de Taburiente mit einem Durchmesser von rund neun Kilometern kann man durchwandern.

Mit einem speziellen historischen Fortbewegungsmittel für große Höhenunterschiede hat sich Mike Keim beschäftigt. Salto del pastor heißt die Lanze, was „Sprung des Hirten“ bedeutet. An Steilwänden kann man an ihr hinaufklettern oder bergab von Absatz zu Absatz schwingen. „Es ist, als würde man fliegen“, sagt der Wahlinsulaner. Die WDR-Sendung „Wunderschön“ hat über ihn und dieses Thema berichtet. Eine Lanze mit einer Länge von 3,50 Metern wollte er mit nach Deutschland bringen. Das sei aber im Flugzeug nicht erlaubt gewesen. So habe er sich mit einer kürzeren Version begnügt, die mit 2,50 Metern als Surfboard deklariert werden konnte.

Drei Monate in Sachsenweiler

Knapp drei Monate lang tauscht die Familie nun ihr Haus in Los Manchas nahe Los Llanos de Aridane mit einer Wohnung in Sachsenweiler zur Zwischenmiete ein. Das ist nur möglich, weil die Schulferien in Spanien so lange dauern. Während ihres Aufenthalts in Deutschland nutzt Sabine Keim die Zeit, um in der ambulanten Krankenpflege zu arbeiten. Kräfte seien hier immer gesucht, auch wenn es nur vorübergehend ist. Körperlich fit ist die 52-Jährige, die wie ihr Mann sonst Wanderungen auf La Palma führt. Außerdem hat sie sich auf das Coaching von Auswanderern spezialisiert. Mike Keim bietet Wandertouren auf der Schwäbischen Alb an.