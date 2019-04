Autobahn Richtung Stuttgart gesperrt Frau auf A81 überfahren - Hintergründe unklar

Der Fahrer des Lasters meldete sich und teilte der Polizei mit, sein Wagen habe etwas Unbekanntes berührt. Auch der Autofahrer habe eine Berührung auf der Strecke gemeldet. Rettungskräfte fanden die bewusstlose Frau und versuchten sie zu reanimieren, jedoch ohne Erfolg. Die 30-Jährige starb noch am Unfallort.

Suizid kann aktuell nicht ausgeschlossen werden

Die Polizei hat auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Heilbronn für die weiteren Ermittlungen einen Sachverständigen hinzugezogen. Gegenstand der Ermittlungen ist auch, was die 30-Jährige zum Anhalten und zum Verlassen ihres Fahrzeugs bewogen hatte. Das hatte sie an der Baustelle abgestellt, obwohl sich in etwa 300 Metern Entfernung ein Parkplatz befinde, hieß es seitens der Polizei. Der Wagen hatte keine Panne, wie ein Behördensprecher sagte. "Daher können wir einen Suizid aktuell nicht ausschließen", fügte er hinzu.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Richtungsfahrbahn Stuttgart zwischen den Anschlussstellen Mundelsheim und Pleidelsheim bis 7.55 Uhr gesperrt. Vor der Ausleitung staute sich der Lkw-Verkehr auf etwa 20 Kilometern und der Pkw-Verkehr auf mehr als zehn Kilometern.