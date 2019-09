Autofahrerin schläft am Steuer ein Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß in Backnang

Eine 23-Jährige geriet laut Polizei am Sonntag gegen 16:30 Uhr auf der Tübinger Straße Richtung Weissach in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß ihr Smart frontal mit dem Citroen einer 29-Jährigen zusammen. Beide Fahrerinnen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Ein 37 Jahre alter Beifahrer im Citroen erlitt leichte Verletzungen. Die Unfallverursacherin gab an, am Steuer eingeschlafen zu sein.

Zur Versorgung der Verletzten waren ein Rettungshubschrauber, ein Notarzteinsatzfahrzeug und zwei Rettungswagen im Einsatz. Die Polizei war mit drei Streifenbesatzungen im Einsatz. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wurde auf etwa 22 000 Euro beziffert.