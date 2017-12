Autozulieferer ZF bekräftigt bisherige Strategie

Friedrichshafen - Beim Autozulieferer ZF laufen die Bemühungen um einen Nachfolger für den vergangene Woche zurückgetretenen Vorstandschef Stefan Sommer. Bei der turnusmäßigen Aufsichtsratssitzung am Dienstag wurden allerdings keine Namen genannt, wie Achim Dietrich auf Anfrage unserer Zeitung im Anschluss an die Sitzung sagte. Dietrich ist Vorsitzender des ZF-Gesamtbetriebsrats und sitzt als Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat. Auch wenn der Chefposten zügig besetzt werden soll, sieht er ZF nicht unter Zeitdruck. Mit ZF-Finanzvorstand Konstantin Sauer als Interimschef habe man jemanden, der in sämtliche Themen eingebunden und sehr souverän sei.