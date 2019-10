B-14-Anschlussstelle Winnenden-West OB Holzwarth nimmt Stellung zum Stau-Problem

Erfreulich ist es für Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth und den Leiter des Stadtentwicklungsamtes, Markus Schlecht, dass sich das Land Baden-Württemberg, des Stauknotenpunktes bereits planerisch angenommen hat. Am 20. September 2019 begutachteten Holzwarth und der Abteilungspräsident für „Straßenwesen und Verkehr“ des Regierungspräsidiums Stuttgart, Stefan Heß, die Situation vor Ort. Dabei stellte sich heraus, dass das Regierungspräsidium eine bereits im Frühjahr anlaufende Untersuchung nahezu fertiggestellt hatte und die beteiligten Kommunen Winnenden, Schwaikheim und Leutenbach sowie der Landkreis in Kürze über denkbare Lösungsvarianten informiert werden würden.

„Verkehrslage hat sich auch in letzter Zeit nicht entspannt“

Begleitend dazu ist eine Verkehrsuntersuchung zu den dortigen Verkehrszahlen erfolgt, welche nachweislich bestätigte, dass sich die Verkehrslage durch den vierspurigen Ausbau der B 14 bis Waldrems nicht entspannt hat. Die Stausituation an der B- 14-Anschlussstelle Winnenden-West/Leutenbach ist nach wie vor problematisch. „Damit ist bewiesen, dass die beiden Kreisverkehre an dieser Stelle von Anfang an ein Planungsfehler durch das gegenseitige Einstauen im Überlastungsfall waren“, so OB Holzwarth.

Welche Umbauvariante bringt am meisten bei begrenzten Kosten?

Mit Schreiben vom 7. Oktober 2019 teilte das Regierungspräsidium nun wie erwartet mit, welche Lösungsansätze für diesen Knotenpunkt angedacht sind. Im nächsten Schritt werden die technisch möglichen Ansätze vertieft untersucht, um eine Vorzugsvariante zu ermitteln. Diese wird mit den beteiligten Kommunen und dem Landkreis abgestimmt.