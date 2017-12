B 14 Auffahrunfall verursacht kilometerlangen Stau

Bei hohem Verkehrsaufkommen gab es am Mittwoch auf der B14 in Fahrtrichtung Winnenden einen Auffahrunfall. Ein 51 Jahre alter Nissan-Lenker hatte um 17:26 Uhr die Bundesstraße zwischen Korb und Schwaikheim befahren. Als ein vorausfahrender 42 Jahre alter Mazda-Lenker verkehrsbedingt bremsen musste, fuhr der Nissan-Fahrer von hinten auf. An dem Nissan entstand wirtschaftlicher Totalschaden von circa 5.000 Euro, er musste abgeschleppt werden. An dem Mazda war ein Sachschaden von circa 2.000 Euro entstanden.

Der Unfall mitten im Feierabendverkehr hatte einen mehreren Kilometer langen Stau zur Folge.