B 14 Sperrung Staus und Chaos auf B 14 bis Montag

Unser Autor Paul Morat hat sich am Freitagnachmittag in den Stau gewagt und brauchte von Waiblingen nach Bad Cannstatt eine geschlagene Stunde:

„Um 12 Uhr war es soweit: Die B 14 wird bis Montag aufgefräst. Das führt zu einer Vollsperrung ab dem Teiler B 14/29 bis zum Kappelbergtunnel. Die Umleitung führt von der B 14 herunter und schickt die Karawane aus Pkw und Lkw über die Alte Bundesstraße nach Fellbach. Stockender Verkehr ist die Folge. Die Westumfahrung in Waiblingen nahe der Ausfahrt Richtung Schmiden ist ebenfalls gestaut.

In Fellbach staut es sich besonders, so dass dort mit größeren Verzögerungen zu rechnen ist. Doch an das Tempo gewöhnt sich der Fahrer schnell, die Einfahrt nach Bad Cannstatt erscheint dann schon flotter. Stockend geht es weiter über die Nürnberger und Waiblinger Straße. Ab dem Bahnhof Bad Cannstatt beruhigt sich die Verkehrslage und schmiegt sich ein in den gewöhnlichen Stadtverkehr. Ab dem Ortsende ist nicht mehr mit Staus zu rechnen.

Nächsten Freitag: Stau in der Gegenrichtung

Problemlos geht es an diesem Nachmittag über die B 14 zurück nach Waiblingen. Ab nächster Woche Freitag, 23. März, wird aber auch dort ein Streckenabschnitt voll gesperrt. An der Ausfahrt Untertürkheim/Bad Cannstatt ist dann Schluss. Nutzen Sie diesbezüglich bitte die Umleitung. Diese führt dann genau entgegengesetzt der aktuellen Umfahrung, über die Nürnberger Straße nach Fellbach und von dort wieder auf die Bundesstraße.“

Schon am Vormittag hatten die Straßenplaner die Großbaustelle und die Umleitungen vorbereitet. Um 12.30 Uhr fuhren die Fräsmaschinen auf, um zwischen dem Teiler B 14/29 und dem Kappelbergtunnel den Belag zu entfernen. Der Verkehr wurde von der B 14 auf die alte Bundesstraße umgeleitet. Vor Fellbach stauten sich bereits kurz nach Mittag die Fahrzeuge und es ging im „Stop and go“ durch die Kappelbergstadt und Stuttgart-Bad Cannstatt. Bis in den Abend lief der Verkehr zäh bis stockend. Der Verkehrsfunk meldete vier Kilometer Stau zwischen Stuttgarter- und Mercedesstraße in Bad Cannstatt.

Als ein neuralgischer Punkt entpuppte sich einmal mehr die Kreuzung Alte B 14/Westumfahrung. Autofahrer drückten rücksichtslos in die Kreuzung hinein – und steckten fest, weil es in der Kolonne vor ihnen eben auch nicht weiterging. Die eigentlich logische Folge war, dass auch der querende Verkehr nicht weiterkam. So stauten sich auf der alten B 14 die Autos weit zurück, und auch auf der Westumfahrung standen die Autos bis zur Abzweigung nach Schmiden. Die Schlenker über die Remstalstraße nach Schmiden und Bad Cannstatt oder von Fellbach über Luginsland nach Untertürkheim führten zeitweise geradewegs in den nächsten Stau.

Unsere Leser auf Facebook nahmen die Verkehrsbehinderungen ausgesprochen gelassen. „Einfach nicht nach Stuttgart fahren“, riet Cru Ly. Bonny FV meinte: „Wer will schon nach Stuttgart rein? Es ist so schön bei uns auf dem Land.“