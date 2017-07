B 14 Unfall im Kappelbergtunnel sorgt für Verkehrschaos

Weitere Details zum Unfall sind nun bekannt: Laut Polizei war ein 26-jähriger Seat-Fahrer kurz nach 06:00 Uhr im Kappelbergtunnel in Richtung Stuttgart unterwegs. Am Tunnelende stockte der Verkehr, was der 26-Jährige zu spät erkannte und auf einen vorausfahrenden Mercedes eines 55-Jährigen auffuhr.

Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf circa 7.000 Euro beziffert. Der Kappelbergtunnel musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Im weiteren Verlauf konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden, ehe die Unfallstelle ab 07:30 Uhr geräumt war. In der Folge kam es zu einem Rückstau von mehreren Kilometern.

10.00 Uhr

Erste Informationen über die Ursache liegen vor. Laut Polizei hatte sich um 6.05 Uhr ein Unfall am Kappelbergtunnel auf der linken Fahrspur in Fahrtrichtung Stuttgart ereignet. Verletzt wurde niemand. Doch musste der Tunnel zunächst gesperrt werden.

Es bildete sich zur Berufsverkehrszeit sofort ein Stau. Von 6.30 Uhr an leitete die Polizei den Verkehr auch auf den Standstreifen. Kurze Zeit später war der Tunnel wieder für den Verkehr geöffnet. Um diese Zeit sind natürlich sehr viele Autos unterwegs, deshalb dauerte es so lange, bis sich die Staus aufgelöst hatten.

09.05 Uhr

Die Situation um kurz nach neun Uhr:

09.00 Uhr

Immer noch keine Besserung in Sicht. Der Verkehr staut sich immer noch auf rund 6 Kilometer und betrifft mittlerweile auch die alte B 14 nach Fellbach.

08.08 Uhr

Die Unfallstelle wurde mittlerweile geräumt. Der Verkehr staut sich allerdings immer noch.

07.35 Uhr

Der Verkehr auf der B 14 Backnang in Richtung Stuttgart staut sich am Dienstagmorgen zwischen Waiblingen-Mitte und Benzstraße auf rund 6 Kilometer. Grund dafür ist eine Unfallaufnahme auf dem linken Fahrstreifen. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeführt.