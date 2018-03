B 14 und B 29 Staus am Wochenende?

B 29 bei Weinstadt

So wird die Baustelle zur Schutzplanken-Sanierung zwischen Endersbach und Leutenbach zeitweise „aufgelöst“. Das heißt laut Martina Nicklaus, Pressesprecherin des Landratsamtes:

„Am Freitag, 16. März, wird diese Baustellen-Verengung in Richtung Aalen auf eine Spur ab 13.30 Uhr aufgelöst. Dann sind für den Feierabendverkehr beide Spuren normal offen. Was hier in Richtung Stuttgart passiert, sind wir noch am Eruieren.“

„Am Samstag, 17. März, werden in diesem Bereich in Richtung Stuttgart zwei Fahrspuren normal freigegeben, während in Richtung Aalen die baustellenbedingte Verengung auf eine Spur wieder eingerichtet wird.“

Wann diese Baustelle, die Anfang Februar in mehr oder minder regen Betrieb genommen wurde, endgültig Geschichte ist, bleibt offen. „Durch Kälte und Frost gab es Verzögerungen“, sagte Martina Nicklaus. Durch den Einbau von Stahl- oder Betonsystemen sollen die Mittelleitplanken eine höhere Durchbruchsicherheit erhalten.

Der Abschnitt zwischen Endersbach und Beutelsbach sollte eigentlich bis 20. März fertig sein. Dann sollte die Schutzplanken-Umrüstung des dritten Abschnitts zwischen Beutelsbach und Grunbach folgen.

B 29 bei Urbach

Von Montag, 19. März, bis voraussichtlich Anfang August 2018 wird die Brücke über die Bahnlinie Stuttgart–Aalen und die Remsbrücke im Bereich der B-29-Anschlussstelle Urbach saniert. Für die vorbereitenden Arbeiten (Öffnung der Mittelstreifenüberfahrt) wird der Verkehr ab 19. März für rund zwei Wochen, sowohl in Fahrtrichtung Stuttgart als auch in Fahrtrichtung Aalen, auf einer Länge von 1,8 km auf eine Fahrspur reduziert.

Für die anschließenden Sanierungsarbeiten wird der Verkehr auf der B 29 im Bereich der Anschlussstelle Urbach auf die Fahrtrichtung Aalen verlegt und erfolgt jeweils einspurig im Gegenverkehr. Die Anschlussstelle Urbach bleibt geöffnet. Die Geschwindigkeit wird in beiden Fahrtrichtungen aus Sicherheitsgründen auf 60 km/h reduziert.

B-14-/B-29-Teiler