B-14-Zubringer Winnenden Radlerampel für die Straße nach Korb

Sollte Landesbeteiligung ausfallen, würde Ilg den Bau stoppen wollen

Auch FWV-Stadtrat Hans Ilg hofft auf die Beteiligung des Landes: „Es ist ja ein Landesradweg. Wenn wir den Bau stoppen können, falls die Beteiligung nicht kommt, dann stimmen wir zu.“

Petra Schäftlmeier (CDU) würde andere Schwerpunkte im Radwegenetz setzen. „Der Lückenschluss bei Schulradwegen ist uns wichtiger“, meinte sie und nannte die Lücken in der Paulinenstraße und bei der Hufeisenkreuzung. Diese Stelle an der B-14-Zufahrt habe aus ihrer Sicht nicht oberste Priorität. „Diese anderen Schwerpunkte haben wir nicht aus den Augen verloren“, versicherte Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth, „wir sind hier am prominenten Stadteingang. Die Verbindung nach Waiblingen wird für Radler wichtig.“ Bauamtsleiter Klaus Hägele ergänzte: „In der Diskussion ums Radwegekonzept war diese Stelle eine der wichtigsten.“ „Das ist der Anschluss ans Landesradwegenetz. Diese Chance sollten wir nicht vergeben“, meinte Andreas Herfurth (SPD).

Karajans Plan-Entwurf ohne Gegenstimmen beschlossen

Schließlich wurde der Planentwurf für Radwege und -streifen, die Radlerampel und die Querung des B-14-Zubringers einstimmig bei zwei Enthaltungen vom Gemeinderat beschlossen.