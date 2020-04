B 29 in Aalen Gegen Leitplanke geprallt: 19-Jähriger muss aus Auto befreit werden

"Der Fahranfänger musste von der Feuerwehr aus seinem Pkw befreit werden, er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert", so die Polizei. An seinem Auto entstand Totalschaden, der insgesamte Sachschaden wird auf rund 35 000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße musste lediglich kurzzeitig zu Reinigungsarbeiten gesperrt werden.