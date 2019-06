B-29-Parkplatz Waiblingen-Beinstein Ein Zaun für die „längste Toilette im Kreis“

„Wildpinkeln“ ist kein Kavaliersdelikt

Auf Nachfrage teilte das Landratsamt mit, dass der Zaun nicht aufgrund unseres Berichts vom April 2018 gebaut wird. „Der Bau des Zaunes ist eine Reaktion auf Beschwerden des dortigen Landwirtes. Der beklagte sich über Verunreinigungen seiner angrenzenden, bewirtschafteten Flurstücke.“ Wo allerdings die Auto- und Lkw-Fahrer, die sich durch Stuttgart und den Kappelberg in Richtung Aalen gequält haben und ein dringendes Bedürfnis verspüren, sich künftig erleichtern sollen, diese Antwort blieb das Landratsamt schuldig: „Auto- und Lkw-Fahrer werden gebeten, den Parkplatz und den neuen Zaun nicht zu verunreinigen“, erklärte die Behörde verbunden mit der dringenden Ermahnung: „Wildpinkeln“ sei kein Kavaliersdelikt, sondern eine Ordnungswidrigkeit.

Keine Hinweisschilder auf Parkplätze mit WC

Und wohin fährt der rechtschaffene Verkehrsteilnehmer, der sich keine Ordnungswidrigkeit zuschulden kommen lassen will? Hinweisschilder vor und auf dem Parkplatz, wo sich der nächste Rastplatz mit einem ordnungsgemäßen WC befindet, gibt es keine und wird es auch künftig keine geben: „Hinweisschilder auf kommende Rastplätze mit WC, wie es sie an Autobahnen gibt, sind für Bundesstraßen nicht vorgesehen.“

Auf dem Parkplatz ist also Pinkeln verboten. Hinweisschilder Fehlanzeige. Gibt es nun wenigstens die Hoffnung, dass irgendwann an der B 29 nicht nur ein Zaun, sondern ein ordentliches WC steht? Nur bedingt. Das Landratsamt Rems-Murr mag zwar für Zäune gegen Wildpinkler auf Bundesstraßen-Parkplätzen zuständig sein, nicht aber für Toilettenanlagen. „Aktuell untersucht das Regierungspräsidium die Notwendigkeit von WC-Anlage entlang der B 29“, so die Behörde weiter und verweist auf das zuständige Regierungspräsidium Stuttgart (siehe nebenstehend: „Hygiene-Probleme“). Das teilt, kurz gefasst, mit, dass das Bedürfnis des Staates, eine Toilettenanlage zu errichten, bei weitem nicht so ausgeprägt ist, wie die dringlichen Bedürfnisse der Autofahrer, die für ihre Erleichterung sogar in Kauf nehmen, als Wildpinkler am Zaun zu stehen und eine Ordnungswidrigkeit zu begehen.