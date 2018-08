B14-Anschlussstelle Schwaikheim Avus nur halbseitig sperren "geht nicht"

Klein kommt beim Vor-Ort-Termin von sich aus auf das Thema zu sprechen und vergleicht. Diesem Vorschlag nachzukommen, das sei, wie wenn man in einem Keller einen Estrich aufbringen und gleich daneben ständig durchlaufen wolle. „Da bekommen Sie ein Qualitätsproblem. Das wird nie dauerhaft.“ Er verweist außerdem auf neue Richtlinien von Sicherung von Arbeitsstellen. Die Zeit der halbseitigen Sperrungen an Baustellen sei damit im Grunde vorbei, weil angesichts der Straßenbreiten sonst sichere Arbeitsträume für die Straßenbauer nicht mehr zu gewährleisten wären.

„Wir haben hier zum Beispiel eine Fahrbahnbreite von 7,5 Metern. Hier würden Lkw durchfahren und gleich daneben sollen Leute mit Gerät und Maschinen arbeiten, wie soll das gehen? Außerdem haben wir hier auch noch die Geländer und die Schutzplanken und wir müssen die Baustelle ja sichern.“ Der Vorschlag ist aus Kleins Sicht so unrealistisch, dass er auf das Problem Verlängerung der Bauzeit und damit der Umleitung durch eine halbseitige Sperrung erst gar nicht zu sprechen kommt.

Bagger wurde bei Baubeginn nicht gebraucht und stand rum

Man sei gut im Zeitplan, versichert Klein. Das Wetter sei bislang, abgesehen, dass es für die Arbeiter zu heiß sei, für den Bau ideal gewesen. Einen Vorbehalt fürs Einhalten des Termins – Abschluss der Arbeiten eine Woche nach dem Ende der Ferien – macht er allerdings: Für die neue Abdichtung muss der Überbau trocken sein. Sollte das nicht der Fall sein, müsse ein paar Tage gewartet werden, bis es abtrocknet.





Klein geht auch auf einen weiteren Kritikpunkt ein, dem Anschein, am Anfang habe sich auf der Baustelle nichts getan, festgemacht auch am Stillstand des Baggers dort. Der Bagger sei im Zuge der Baustellenrichtung von der Baufirma hergebracht, vorläufig abgestellt und zu Beginn der Arbeiten offensichtlich nicht gebraucht und damit auch nicht eingesetzt worden. Es sei völlig normal, dass die Baufirma einen Bagger zwischendrin nicht immer wieder von ihrem Bauhof hin- und hertransportiere. Die Firma arbeite mit einer Kolonne vor Ort, begonnen habe sie unter der Brücke mit dem Abstrahlen der Abdichtung.

Bis auf die Kernbetonschicht wird alles abgetragen

Die Abdichtung gehe mit der Zeit kaputt, werde hart, verliere ihre Wirkung, erklärte Klein: „Das ist wie beim Silikon. Die Fugen werden undicht, der Beton wird feucht, nass.“ Saniert werde je nach Schadensfall, die Abstände könnten bei einer Brücke durchaus bis zu 30 Jahre betragen. Bei der Sanierung wird zunächst alles abgetragen bis auf die Kernbetonschicht. Dabei wird auch die „Kappe“ der Brücke, mit dem Geländer, den Schutzflanken und dem Schrammbord abgenommen. Im vorliegenden Fall werde versucht, die bisherige Bewehrung zu erhalten, so Klein. Freigelegt, abgestrahlt wird mit Hochwasserdruck mit bis zu 2500 Bar. Bei der neuen Abdichtung wird Epoxidharz eingesetzt, der die Mikrorisse versiegelt. Darüber kommt eine zweilagige Bitumenschweißbahn und darüber werden wiederum drei Asphaltschichten aufgebracht, mit der obersten als Fahrbahndecke. Die neue Abdichtung hat eine Breite von zehn bis 15 Meter.

Klein verweist auch darauf, dass die Brücke eine sehr einfache Konstruktion mit einem Betonrahmen ohne spezielle Lagerung ist. Auch die sogenannten „Flügel“ der Brücke, die Weiterführung der Kappe, werden abgetragen und wieder neu aufgefüllt. Im weiteren Verlauf wird die Fahrbahndecke der Straße abgetragen und erneuert, an der Seite zum Ort hin auf einer Breite von etwa 50 Meter, ortsauswärts auf knapp 100 Meter. Das geschehe zur Sicherheit, damit die beiden neuen Fugen, die sich bilden, nicht direkt im Anschluss an das Bauwerk, also die Brücke, liegen, erläutert Klein.