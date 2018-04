B14/B29 Eine Spur zeitweise gesperrt

Fellbach/Stuttgart.

Auf der B14 werden am Donnerstag und Freitag (26. und 27.04.) Markierungsarbeiten durchgeführt. Deshalb verengt sich die Strecke zwischen dem Teiler und Stuttgart-Benzstraße in beiden Richtungen zwischen 9 und 15 Uhr auf jeweils eine Fahrbahn. Die Straßenverkehrszentrale meldete am Donnerstagmittag (12 Uhr) wegen der Verkehrsbehinderung einen kürzeren Stau in Richtung Stuttgart, der bis zur Zu-/Abfahrt Fellbach-Süd zurückreicht.