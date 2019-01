B14/B29 Stau am Donnerstagmorgen

Waiblingen/Winterbach.

Am Donnerstagmorgen (24.1.) staute es sich im Berufsverkehr auf der B14 und B29 besonders stark, gegen 9 Uhr waren die Straßen wieder weitestgehen frei. Vom Teiler in Richtung Stuttgart dauerte es (Stand 7.45 Uhr) mindestens 10 Minuten länger als sonst. Wer von Schorndorf/Winterbach über die B29 kam, brauchte weitere neun Minuten länger, wegen Staus zwischen Winterbach und Großheppach, der Stau vom Teiler reichte bis Endersbach zurück. Auch auf der B14 floss der Verkehr langsamer in Richtung Stuttgart, besonders auf Höhe Schwaikheim und ab Waiblingen in Richtung Teiler.