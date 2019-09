Bietigheim-Bissingen.

In der Nacht zum Freitag (27.9.) hat eine Gans einen Polizeieinsatz auf der Bundesstraße 27 zwischen Bietigheim und der Kammgarnspinnerei ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, hatten Passanten die Gans entdeckt und gegen 4.39 Uhr die Polizei verständigt. Eine Streife konnte die Gans zwar schnell entdecken, das Tier ließ sich jedoch nicht so leicht einfangen. Erst nachdem eine zweite Streife zur Verstärkung eintraf, konnten die Beamten die Gans einfangen und in ihr nahegelegenes Gehege zurückbringen.