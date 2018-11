B29 Auffahrunfall mit fünf Fahrzeugen

Weinstadt.

Am frühen Donnerstagabend hat es gegen 17.30 Uhr auf der B29 in Richtung Stuttgart kurz nach der Anschlusstelle Weinstadt-Endersbach auf der linken Fahrspur einen Auffahrunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen gegeben. Nach ersten Informationen der Polizei wurde dabei eine Person verletzt. Verkehrsbehinderungen sind zu erwarten. Verstärkt werden diese durch einen Folgeunfall, der sich direkt am Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle auf der rechten Fahrspur ereignet hat.