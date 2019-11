B29 bei Aalen 22-Jähriger prallt mit Mercedes AMG gegen Baum

Aalen.

Ein 22-jähriger prallte am Freitag gegen 22 Uhr auf der B29 mit seinem Mercedes AMG am Freitag gegen einen Baum. Wie die Polizei mitteilte, hatte er zuvor in Richtung Aalener Dreieck "extrem" beschleunigt und mit hoher Geschwindigkeit ein anderes Auto überholt. Beim Wiedereinordnern war er von der Fahrbahn abgekommen, hatte einen Leitpfosten überfahren und krachte schließlich gegen den Baum.