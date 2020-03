Lorch-Waldhausen.

Herumliegende Fahrzeugteile haben am Donnerstagmittag (12.03.) auf der B29 zu einem Unfall geführt. Wie die Polizei mitteilt hatte ein Lkw wegen eines technischen Defekts Fahrzeugteile verloren. Ein 49-jähriger Mercedes-Fahrer und ein 77-Jähriger im Renault, die nach Stuttgart unterwegs waren, fuhren auf Höhe Waldhausen über diese Teile. Eine Eisenstange bohrte sich dabei durch den Unterboden des Mercedes und verletzte den 49-jährigen Fahrer am Fuß. Er wurde durch den Rettungsdienst versorgt und mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der entstandene Schaden liegt bei 11 000 Euro.