B29 bei Remshalden Unbekannte werfen Gegenstand auf Auto

Remshalden.

Zwei unbekannte Männer haben am Donnerstagmorgen von einer Brücke einen Gegenstand auf den Renault einer 19-Jährigen geworfen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war die junge Frau gegen 9.40 Uhr auf der B29 in Richtung Schorndorf unterwegs, als als sie auf Höhe der Ausfahrt Remshalden-Geradstetten zwei Männer auf eine Brücke stehen sah. Die Unbekannten warfen einen Gegenstand auf den vorbeifahrenden Wagen und trafen die Windschutzscheibe des Pkws.