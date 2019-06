Schorndorf.

Die Polizei sucht nach Zeugen zu einem Unfall, der sich am Mittwoch auf der B29 im Bereich des Grafenbergtunnels ereignet hat. Zwei Fahrzeuge, beide unterwegs in Richtung Stuttgart, waren dort gegen 18.10 Uhr zusammengestoßen. Dabei war ein Sachschaden in Höhe von 2 000 Euro entstanden. Da der genaue Unfallhergang bislang allerdings unklar ist, sucht das Polizeirevier Schorndorf nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08171/2040 zu melden.