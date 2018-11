B29/Lorch Knotenpunkt Lorch-Ost: Ende der Sperrung

Lorch.

Die Tage der Staus an der B-29 Abfahrt Gmünd-West wegen der Umleitung nach Lorch über die alte B 29 sind zwar gezählt. Doch wegen „Verzögerungen im Bauablauf“ müssen B-29-Zu- und -Abfahrt am Knotenpunkt Lorch-Ost an diesem Freitag, 16. November, gesperrt bleiben, das teilt das Landratsamt mit. Die B 297 von Lorch Richtung Wäschenbeuren ist – wie ursprünglich vorgesehen – bereits seit Mittwoch wieder offen.