Backnang 17-Jähriger nach schwerer Sexualstraftat in U-Haft

Der Jugendliche befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Beide waren Gäste einer Geburtstagsfeier in der Erbstetter Straße und begaben sich gegen fünf Uhr morgens mit drei weiteren Personen in Richtung Bahnhof, um Zigaretten zu kaufen.

Auf dem Rückweg lockte der 17-Jährige die Geschädigte unter dem Vorwand, mit ihr persönlich sprechen zu wollen, in den Innenhof der Außenstelle des Landratsamtes. Dort kam es dann zu dem massiven sexuellen Übergriff.

Ein 20-Jähriger - aus der vorgenannten Gruppe - wurde auf die Situation aufmerksam und kam der Frau zu Hilfe. Anschließend verständigte er die Polizei, der 17-Jährige flüchtete.

Die Geschädigte wurde bei dem Übergriff leicht verletzt. Aufgrund der Art der sexuellen Handlungen ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei nun wegen des dringenden Verdachts der Vergewaltigung.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde gegen den bereits wegen Körperverletzungsdelikten polizeibekannten Tatverdächtigen ein Haftbefehl erwirkt. Er wurde schließlich am Mittwoch im Großraum von Backnang festgenommen und anschließend einem Haftrichter vorgeführt.

Dieser setzte den beantragten Haftbefehl in Vollzug. Der 17-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.